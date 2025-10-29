Осужденные из СИЗО, где находится Блиновская, могут заказывать еду из ресторанов

В московском СИЗО №6, где в настоящее время находится блогер Елена Блиновская, условия содержания несколько отличаются от общепринятых. Оказалось, что осужденные могут заказывать еду из ресторанов, сообщает kp.ru .

Для арестанток, недовольных тюремной едой, предусмотрено ресторанное обслуживание. В СИЗО №6 за дополнительную плату можно заказать блюда из ресторана, имеющего соглашение с Федеральной службой исполнения наказаний.

Вместо обычной тюремной пищи заключенные могут выбирать еду из меню. Аналогичная ситуация с покупками. Магазина на территории СИЗО нет, но существует возможность заказать и оплатить необходимые товары из предложенного перечня с доставкой.

Кроме того, питание в данном СИЗО имеет свои особенности. Каждое утро здесь распространяется запах квашеной капусты и свежеиспеченного хлеба. Источником этих ароматов является помещение, заполненное полками со свежим хлебом.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд снизил срок с 5 до 4,5 лет скандально известной блогерше и «королеве марафонов» Елене Блиновской.

