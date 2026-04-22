Осужденного на 7 лет Артема Чекалина перевели в СИЗО «Бутырка»

Осужденного на семь лет бывшего мужа блогерши Лерчек Артема Чекалина перевели в столичный следственный изолятор № 2 «Бутырка», сообщает РЕН ТВ .

Ранее в СМИ появилась информация, что Чекалина отправили в СИЗО-7 «Капотня», где он будет 2 недели находиться на карантине.

«Буквально только что стало известно, что Артем прибыл в „Бутырку“», — заявил адвокат Валерии Чекалиной Константин Третьяков.

Ранее Чекалина отправили в колонию на 7 лет за перевод более 250 млн рублей на счета нерезидентов с применением подложных документов. Такое же дело расследуется против его бывшей жены Валерии, известной как Лерчек, но в рамках отдельного производства. Сейчас оно приостановлено, так как блогерша борется с раком желудка 4 стадии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.