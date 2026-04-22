Баширов заявил, что ЕС выделит Киеву около €60 млрд

По словам политолога, речь идет не о прямом кредите, а о выпуске облигаций, которые должны купить инвесторы. Гарантией по ним станут бюджеты стран Евросоюза: национальные парламенты должны будут закрепить соответствующие обязательства.

«Обеспечительная мера облигаций – это бюджеты стран Евросоюза, то есть каждая страна, каждый парламент должен будет внести в свой бюджет определенную сумму. Например, Франция в пропорции должна будет гарантировать возврат €16 млрд. Венгрия на себя не возьмет эти гарантии, точно так же поступят еще определенные страны. То есть думать, что парламенты государств сейчас радостно проголосуют и повесят на себя этот долг – большая глупость. А те, кто купит эти облигации… Условия возврата – якобы Россия заплатит репатриацию Украине, это уже совершенно смешно, всем понятно, что это невозможно», – сказал Баширов в эфире радио Sputnik.

Эксперт назвал инициативу политическим пиаром.

«Был английский писатель, сатирик, он говорил: "Я люблю работу, она захватывает меня целиком. Я могу часами сидеть и смотреть, как работают другие". Примерно этим сейчас занимается Евросоюз. Это такой офис абсурда, то есть все говорят, всех обнадеживают, но реально ничего не происходит», – заключил он.

