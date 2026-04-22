Стоматолог Минко объяснил, когда нужно удалять зубы мудрости

Зубы мудрости, или «восьмерки», появляются позже остальных постоянных зубов. По словам Вячеслава Минко, в прошлом они были необходимы для пережевывания грубой пищи, однако с изменением рациона и уменьшением размеров челюсти утратили прежнюю функцию.

Из-за нехватки места зуб может расти с давлением на соседние зубы или внутреннюю поверхность щеки. Это вызывает боль и воспаление. Иногда рост проходит почти незаметно и сопровождается лишь легким покалыванием в конце зубного ряда и дискомфортом при смыкании челюсти.

Обратиться к стоматологу следует при сильной боли, нагноении десны, отеке щеки, боли при глотании или стойком неприятном запахе изо рта. Запущенное воспаление может привести к распространению инфекции на кость, ткани лица и даже в кровь.

Даже если зуб растет ровно, его сложно качественно очищать, что повышает риск кариеса и воспаления. Стоматологи рекомендуют удалять зубы мудрости до 20 лет. В более старшем возрасте их сохраняют, если они не вызывают дискомфорта и осложнений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.