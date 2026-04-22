Подмосковное УФАС оштрафовало главу «Охана-Некрасовка»

Московское областное УФАС России оштрафовало генерального директора ООО «Охана-Некрасовка» на 20 тыс. рублей за рассылку рекламы без согласия абонента, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом для разбирательства стало обращение гражданина, который сообщил о получении на мобильный номер СМС с рекламой услуг фитнес-клуба без предварительного согласия.

Антимонопольное ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. По итогам рассмотрения реклама была признана ненадлежащей.

На основании принятого решения генерального директора ООО «Охана-Некрасовка» привлекли к административной ответственности по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ. Размер штрафа составил 20 тысяч рублей.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.