МИД Нигера заявил о попытках Франции дестабилизировать страну

Глава МИД Нигера обвинил Париж в дестабилизации ситуации в стране

Глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре заявил, что Франция пытается дестабилизировать ситуацию в стране после разрыва дипломатических отношений, сообщает RT .

Министр отметил, что после прекращения отношений Париж предпринимает попытки повлиять на внутреннюю ситуацию в республике.

По словам Сангаре, Нигер рассматривает сотрудничество с Россией как один из способов защиты от колониального диктата. Власти страны намерены укреплять партнерские связи, которые отвечают национальным интересам.

Глава МИД также высоко оценил работу телеканала RT в регионе. Он отметил, что благодаря вещанию канала жители африканских стран получают больше информации о России.

Ранее власти Буркина-Фасо заявили о готовности поддержать Нигер в противостоянии с Францией.

