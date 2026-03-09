Осудивший СВО Илья Лагутенко заработал в России почти 40 млн рублей

Лидер группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко, осудивший специальную военную операцию, более чем вдвое увеличил российские доходы. По итогам 2025 года, 57-летний музыкант заработал почти 40 млн рублей, сообщает SHOT .

Лагутенко, покинув Россию в 2022 году, сохранил свой бизнес в стране. Он оставил за собой компанию «Лагуна», занимающуюся продажей музыкальных записей.

За последние 3 года компания рокера демонстрирует стабильный рост чистой прибыли: в 2023 году она достигла 7,7 млн рублей, в 2024-м — 15,3 млн рублей, а в 2025 году компания завершила финансовый год с прибылью в 38,9 млн рублей.

В октябре прошлого года лидер группы «Мумий Тролль» сохранил эксклюзивные права на товарный знак коллектива до 2035 года. Роспатент удовлетворил заявление музыканта.

