Лагутенко продлил права на товарный знак «Мумий Тролль»

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко сохранил эксклюзивные права на товарный знак коллектива до 2035 года, сообщает РИА Новости.

Роспатент удовлетворил заявление музыканта, который продлил действие регистрации, ранее истекавшей в ноябре 2025 года. Это решение гарантирует правовую защиту бренда культовой группы на следующие десять лет.

Основанный во Владивостоке в 1983 году, «Мумий Тролль» под руководством Лагутенко продолжает оставаться одним из самых узнаваемых музыкальных коллективов России. С такими хитами как «Владивосток 2000», «Девочка» и «Утекай» группа завоевала любовь нескольких поколений слушателей.

Нынешний состав, включающий Олега Пунгина, Александра Холенко, Артема Крицина и Павла Вовка, сохраняет творческую активность.