Остаточный эффект после сбоя в Microsoft все еще влияет на работу IT-компаний

Компания Microsoft заявила, что специалисты продолжают работу по восстановлению работы IT-отрасли, основную причину сбоя уже устранили, пишет РИА Новости .

По данным американской корпорации, несмотря на устранение основной проблемы, которая привела к глобальному сбою, остаточный эффект все еще продолжает влиять на IT-сферу.

Предварительно, все еще наблюдаются некоторые трудности в работе части приложений. Этот вопрос также стараются решить как можно скорее.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что российские компании не сообщали о сбоях в работе после обновления ПО CrowdStrike. Они продолжают оказывать услуги в штатном режиме.