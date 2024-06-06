«Останкино» требует 9 млн руб со снимавшей «В мире животных» компании Дроздова

«Останкино» подало в суд на АСС-ТВ, а телеведущий-зоолог — один из совладельцев компании. В 90-е годы именно она выпускала любимые зрителями программы «В мире животных», «Очевидное — невероятное» и «Клуб путешественников». Съемки были остановлены в 2018 году.

Сейчас телецентр хочет вернуть долг за 2017–2018 годы, накопившийся по договору об оказании услуг. Столичный Арбитражный суд занял сторону «Останкино», над взысканием 9 млн рублей работают приставы.

Однако по факту АСС-ТВ давно перестала существовать, сейчас идет процедура банкротства, а счета компании заблокированы.

Самом 86-летний Николай Дроздов борется с онкологией. В мае его выписали из больницы после курса противоопухолевой терапии. Сейчас телеведущий восстанавливает силы на даче под присмотром супруги.