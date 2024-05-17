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Николая Дроздова выписали из больницы после курса противоопухолевой терапии

Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы, где он проходил курс противоопухолевой терапии. Сейчас из-за слабости Дроздов большую часть времени проводит в постели, сообщает SHOT.

Ранее телеведущему диагностировали рак предстательной железы. Он сам обратился в стационар для планового лечения. Врачи обследовали 86-летнего Дроздова и провели цикл гормонотерапии.

На данный момент состояние ведущего стабильно, однако из-за сопутствующих болезней сердца он физически слаб и большую часть дня соблюдает постельный режим.

Супруга Дроздова рассказала, что они вместе уехали на дачу, дышат свежим воздухом и отдыхают.