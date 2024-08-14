Останки более 20 бойцов Советской армии нашли в ходе поисковой экспедиции в Клину

В городском округе Клин завершилась поисковая экспедиция «Вахта Памяти — 2024». Она проходила в Зубовском поселении, где зимой 1941 года и весной 1942 года уральские дивизии громили фашистов, защищая Клин и Москву. Об этом сообщает пресс-служба администрации Клина.

В ходе экспедиции были найдены останки более 20 человек. Теперь предстоит установить личности погибших (если это возможно) и похоронить их в братских могилах воинов Великой Отечественной войны на территории городского округа Клин.

Межрегиональная Вахта Памяти началась в Клину в начале августа. В ней принял участие сводный отряд АСПО «Возвращение» из Свердловской области, в состав которого вошли поисковики отрядов «Пламя» и «Ровесник» из города Верхняя Пышма.

Ребята жили в полевом лагере, который они разбили в местах проведения поисковой операции. В конце экспедиции они посетили Клин, где помогли поисковикам в обустройстве арт-объекта под открытым небом — пулеметной точки времен Великой Отечественной войны. Также в программе были экскурсия по городу и торжественное построение с награждением. Сегодня ребята отправились домой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.