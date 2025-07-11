Ефимов: в 2025 году вырос объем оформленных градпланов участков под ИЖС

За первые полгода 2025 года в Москве было выдано свыше 2,2 тыс. градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в пределах города. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице растет интерес горожан к индивидуальному жилищному строительству. Около 90% всех заявок на оформление ГПЗУ поступило от физических лиц, что говорит о росте числа семей, рассматривающих частные дома как способ улучшения жилищных условий. С января по июнь этого года было оформлено свыше 2,2 тыс. градостроительных планов земельных участков для возведения объектов индивидуального жилищного строительства. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил Ефимов.

Он добавил, что наибольшее количество документов традиционно выдали в Троицком и Новомосковском округах — там за 6 месяцев подготовили порядка 2 тыс. ГПЗУ.

Эти округа уже обладают развитой инфраструктурой, включающей современные социальные, бытовые и коммерческие объекты.

По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры) Юлианы Княжевской, в Новомосковском округе за отчетный период одобрили около 900 градпланов для ИЖС, а в Троицком — 1,1 тыс.

«Индивидуальное жилищное строительство становится все более востребованным, поэтому особое внимание при рассмотрении проектов отдаем развитию социальной, транспортной и коммерческой инфраструктуры», — сказала Княжевская.