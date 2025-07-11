Московские предприятия внедряют инновационные световые решения

В Москве свыше 130 предприятий специализируются на выпуске электрооборудования, поставляя светотехническую продукцию для социальных, промышленных, строительных и других объектов по всей России. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он напомнил, что Москва является главным индустриальным и научно-техническим центром страны, где сосредоточены ведущие производства и инновационные разработки.

«Высокотехнологичные компании при поддержке города наращивают производство востребованной продукции высокого качества, расширяют ассортимент и принимают активное участие в реализации крупных региональных проектов. Столичные промышленники способствуют повышению уровня комфорта и безопасности жителей по всей стране, а также обеспечивают значительную экономию денежных средств», — отметил Гарбузов.

Один из примеров — компания «Световые Технологии ЭСКО», отмечающая в этом году 10-летний юбилей. В Новокузнецке она реализовала масштабный проект модернизации уличного освещения. Работы велись в два этапа: в 2024 году заменено более 5,2 тыс. устаревших светильников на энергосберегающие светодиодные, а в 2025 году установлено дополнительно свыше 3,6 тыс. новых приборов и смонтировано 16 парковых кронштейнов.

Уже после первого этапа энергопотребление сократилось более чем на 63%, а по завершении второго экономия достигла 75%, что значительно снизило нагрузку на городские электросети.

По словам генерального директора компании Алексея Аникина, при реализации проекта предприятие сделало акцент на безопасности: освещенность на опасных участках повысилась на 20%, что особенно важно для водителей и пешеходов зимой.

«Для парковых пространств разработали индивидуальный дизайн светильников, которые стабильно работают даже при экстремально низких температурах Сибири. Кроме того, переход на светодиодные технологии уже позволил региону сэкономить более 400 млн рублей», — добавил Аникин.

Еще один пример — проект столичной компании МСК «БЛ ГРУПП» по освещению 320-метрового арочного железобетонного моста через Волгу в Старице. В работе использовано свыше 400 светодиодных приборов разной цветовой температуры, включая 344 прожектора собственной разработки.

Кроме того, специалисты «Светосервис Телемеханика» (входит в МСК «БЛ ГРУПП») разработали модульные контроллеры, на основе которых создана система управления архитектурной подсветкой. Проект соответствует нормам энергоэффективности: продумано оптимальное расположение светильников и сокращена длина кабелей для минимизации потерь электроэнергии.