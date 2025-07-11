Столичное метро планируется интегрировать в города Подмосковья

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица не планирует останавливать строительство метрополитена, а, напротив, будет продолжать планомерное развитие рельсовой транспортной системы, сообщает РИА Новости .

Градоначальник подчеркнул необходимость последовательного расширения метро, в том числе путем улучшения действующей системы, подключения новых районов мегаполиса и интеграции городов Подмосковья.

Собянин отметил, что опыт прошлых лет показал негативные последствия остановки строительства подземки.

«Поэтому чтобы вот так рывками не работать, не „рвать постромки“, как говорят, а работать спокойно и планомерно, не надо ничего останавливать», — подчеркнул он.

По словам мэра, помимо строительства новых линий, важно улучшать существующую инфраструктуру и создавать единую транспортную систему с Московской областью. Это требует системного подхода и постоянной работы.