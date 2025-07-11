Жалобы на вывоз ТКО в России снизились на 7%

Жители России стали реже жаловаться на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на заседании штаба по организации системы обращения с ТКО, прошедшем на площадке Координационного центра Правительства РФ, сообщает пресс-служба РЭО.

«За прошедшую неделю мы получили через системы „Инцидент менеджмент“ (ЦУР), „Госуслуги. Решаем вместе“ и „РЭО Радар“ 11 924 сообщений, это на 7% меньше, чем за предыдущий период. Видим позитивную динамику. Чаще всего жители жаловались на нарушения, связанные с содержанием мусорных площадок и контейнеров. Это 33% от всех обращений. Данная проблема чаще всего наблюдается в Ленинградской, Оренбургской областях и Краснодарском крае», — рассказал Денис Буцаев.

Еще одной частой причиной обращений стали экологические нарушения, на которые пришлось 22% жалоб по сравнению с прошлым месяцем. Основные случаи зафиксированы в Оренбургской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Третье место в списке проблем заняли жалобы на сбор и уборку мусора за пределами контейнерных площадок — 12% от общего числа. Чаще всего такие нарушения отмечались в Кабардино-Балкарии, Красноярском и Ставропольском краях.

Замминистра акцентировал, что в летний период особенно важно соблюдать графики вывоза отходов, уделять внимание санитарному состоянию контейнерных площадок и усилить работу по вывозу ТКО не только в городах, но и в сельских поселениях, а также на территориях садовых некоммерческих товариществ (СНТ).

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — построение комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предусматривает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и переработку не менее 25% отходов производства и потребления во вторичное сырье.