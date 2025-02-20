Особая цивилизация: россияне больше не хотят эмигрировать из страны

Доля желающих уехать на ПМЖ из России сократилась до исторического минимума

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что число людей, которые хотят уехать из России на ПМЖ, снизилось до исторического минимума, сообщает РИА Новости .

С 2021 года число желающих уехать снизилось с 16% до 5% — это исторический минимум за 30 лет изучения данного вопроса. До начала СВО 81% жителей не хотел уезжать из страны, а 16% рассматривали такую возможность.

«Сегодня мы видим, что доля потенциальных эмигрантов сократилась втрое, до 5%», — заявил Федоров.

По его словам, сегодня 92% россиян не хотят покидать родину ради жизни за границей. При этом 72% опрошенных считают, что Россия — это особая цивилизация, которой не нужно стараться стать частью западного мира.

Проведенный в январе опрос россиян показал, что проведение российской военной спецоперации (СВО) поддерживают 67% респондентов. Колебания данного показателя статистически незначимы.