Основатель Telegram прокомментировал ограбление Лувра

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о связи между ограблением Лувра и общим упадком Франции, сообщает РБК .

В своем аккаунте в социальной сети X российский предприниматель отметил, что произошедшее его не удивило, назвав инцидент «печальным признаком деградации некогда великой страны».

По мнению Дурова, французские власти сосредоточены на «мнимых угрозах», вместо решения реальных проблем, стоящих перед обществом.

Ограбление одного из самых известных музеев мира произошло на прошлой неделе с использованием похищенного автогидроподъёмника.