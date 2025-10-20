Автогидроподъемник для ограбления Лувра похищен через сайт объявлений

Автогидроподъемник, использованный при ограблении Лувра 19 октября, был похищен у частного продавца через французскую площадку объявлений Leboncoin, сообщает aif.ru .

По данным Le Parisien со ссылкой на источники в правоохранительных органах, злоумышленники нашли объявление о продаже техники в коммуне Лувр департамента Валь-д’Уаз, договорились о встрече с владельцем и, применив угрозы, угнали машину без оплаты.

Следствие квалифицирует ограбление как работу профессионалов. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес распорядился усилить меры безопасности в музеях страны после инцидента.

В интернете 20 октября появились видеокадры, зафиксировавшие момент кражи экспонатов из Лувра.