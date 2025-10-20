Хранители Лувра составили список дерзко похищенных исторических украшений

Ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Злоумышленники проникли в музей со стороны набережной Сены, где проводились строительные работы, используя автовышку. Позднее они скрылись в неизвестном направлении на двух машинах. Похищение этих бесценных предметов заняло у преступников всего несколько минут.

Так, из сапфирового гарнитура, принадлежавшего королеве Марии-Амалии и Гортензии де Богарне, были похищены диадема, ожерелье и серьги. Этот изысканный ювелирный комплект, созданный в начале XIX века, был символом двух королевских династий — Бонапарта и Орлеанской ветви Бурбонов.

Из изумрудного гарнитура императрицы Марии-Луизы были украдены ожерелье и серьги. Этот гарнитур, изготовленный ювелиром Франсуа-Реньо Нито, был подарен Наполеоном своей второй супруге, австрийской эрцгерцогине Марии-Луизе, в день их свадьбы в 1810 году. В комплект входили 38 изумрудов, среди которых было 10 грушевидных камней, более тысячи бриллиантов, а также золото и серебро. После смерти Марии-Луизы украшения перешли к тосканской ветви Габсбургов. Во Франции остались только ожерелье и серьги, которые были выставлены в витрине Галереи Аполлона.

Еще преступники похитили жемчужную диадему с бриллиантами, брошь в стиле рокайль и крупный бриллиантовый бант для корсета императрицы Евгении. Брошь, созданная Альфредом Бапстом, содержит два бриллианта в форме сердца, которые были завещаны Людовику XIV кардиналом Мазарини. Огромный бант для корсета, выполненный Франсуа Крамером приблизительно в 1860 году, состоит из 2634 бриллиантов, установленных в серебре и золоте.

Также грабители унесли корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Позднее сотрудники полиции нашли ее вблизи здания музея. Это единственная сохранившаяся корона Второй империи (1852–1870).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал кражу драгоценных украшений из Лувра и пообещал, что они будут возвращены, а виновные привлечены к ответственности.

