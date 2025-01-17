Осквернение и святотатство: священник высказался о нетрезвом купании на Крещение

Председатель Информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель Храма Сергия Радонежского в Солнцеве отец Александр Волков предостерег верующих от погружения в купель в пьяном виде. Священник сказал, что это греховное и опасное для здоровья действие.

«Что касается традиции погружения в купель, то, во-первых, оно не является условием для освобождения от каких-либо грехов. Второе, если человек решил посещать крещенскую купель, то, пожалуйста, пускай этот человек наберется внутреннего трепета и благоговения, опустится туда с молитвой и верой, разумеется, после посещения храма и в трезвом виде», — заявил Волков в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к крещенским купаниям и обеспечению безопасности в праздник Крещения Господня.

Если человек пришел к крещенской купели в состоянии легкого или тяжелого алкогольного опьянения, то он совершает несомненный грех, это может быть даже святотатством и осквернением освящения воды, предостерег любителей выпивки священник.

Ранее врачи также напоминали о необходимости отказа от спиртных напитков во время крещенских купаний. Дело в том, что у пьяного человека при погружении в холодную воду может начаться спазм сосудов, который способен вызвать гипоксию и причинить серьезный вред здоровью.

О том, как подготовить себя к купаниям на Крещение, подробнее читайте в материале РИАМО.