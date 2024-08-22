Оскорбившему Максима Галкина* блогеру запретили въезд в Латвию

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Обматеривший Галкина* блогер Винклер заявил, что найдет способ приехать в Латвию

Скандальный блогер Максим Винклер заявил, что не переживает на счет введения запрета на въезд в Латвию после инцидента с юмористом Максимом Галкиным*, сообщает SHOT .

Винклер оскорбил юмориста во время его выступления в Юрмале. После данного «перфоманса» МИД Латвии внес российского блогера в список нежелательных лиц.

По словам Максима, он не переживает из-за случившегося и при желании найдет способ приехать в республику.

«Ты высказываешь одно слово и тебя лишают въезда в страну на министерском уровне. Это ваша демократия?» — задался вопросом Винклер.

Также скандальный россиянин прославился перед финалом ЧЕ-2024 в Германии, когда публично высказал свои претензии оскорблявшему россиян актеру Артуру Смольянинову*.

Ранее Винклер рассказал, как он посетил концерт Максима Галкина*, чтобы лично выразить свое мнение о нем. По словам блогера, он достанет любого, «кто открывает рот на Россию».

*лицо, признанное в России иностранным агентом