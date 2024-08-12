Блогер Винклер объяснил, почему оскорбил Галкина* у всех на глазах в Юрмале

Блогер Максим Винклер поделился, как он посетил концерт юмориста Максима Галкина*, чтобы лично выразить свое мнение о нем. По словам Винклера, он хотел бы высказаться более резко, но воспитание не позволило ему этого сделать, сообщает RT .

Ранее блогер выложил в Сеть видео, как на концерте он с первого ряда откровенно высказывает Галкину* все, что о нем думает. Видео сняли на концерте комика-иноагента в латвийской Юрмале.

После того, как Винклер разложил цветы, он направился к выходу, а охрана «помогла немного и проводила» его.

«Могу сказать, что (актер Артур — ред.) Смольянинов** и Галкин* — не последние. Я любого достану, кто открывает рот на Россию», — отметил блогер.

Ранее комик Максим Галкин* выступил с обвинениями против знаменитостей российской эстрады — Григория Лепса, Олега Газманова и Надежды Бабкиной, упрекнув их в бездействии и тишине после того, как украинские войска вошли на территорию Курской области.

* Лицо, признанное в России иностранным агентом

** Признан иностранным агентом в РФ, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов