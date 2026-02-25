Ошибка IT-отдела: мужчина с рекламы польской клиники стал мэром Липецка в Сети

Накануне сессия местного горсовета приняла отставку Романа Ченцова. Он решил покинуть пост мэра после того, как у него обнаружили недвижимость на 100 млн рублей.

Затем на главной странице сайта городской администрации появилось фото якобы нового главы. На изображении оказался мужчина, который снимался для рекламы KCM Clinic из Вроцлава.

В пресс-службе мэрии заявили, что это случилось из-за ошибки IT-специалиста. Он убрал фото Ченцова и поставил, как ему показалось, подходящую картинку из интернета.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.