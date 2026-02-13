Мэр Липецка подал в отставку из-за найденной недвижимости на 100 млн рублей

Глава Липецка Роман Ченцов сложил полномочия из-за найденной у него недвижимости стоимостью 100 млн рублей, которая не соответствовала его официальным доходам. Прокуратура начала проверку, сообщает Mash .

За последние 5 лет Ченцов и его семья заработали официально около 20 млн рублей. Однако чиновник также приобрел недвижимость на 100 млн. В его собственности находятся трехэтажный коттедж площадью 300 кв. м в престижном поселке Кулешовка под Липецком и 5 квартир в Воронеже.

Согласно выписке из ЕГРН, земельный участок площадью 2,5 тыс. «квадратов» был оформлен на Ченцова за год до его назначения мэром Липецка. После этого на участке был построен коттедж. Эксперты оценивают рыночную стоимость недвижимости примерно в 50 млн рублей.

Официальная зарплата Ченцова на должности мэра составляет около 200 тыс. рублей в месяц, а его супруга получает около 100 тыс.

Ченцов занял пост мэра Липецка в 2024 году, до этого он руководил одним из районов области и предпринимательской деятельностью никогда не занимался. Экс-чиновник опроверг обвинения в своей адрес. По его словам, результаты проверки находятся в министерстве региональной безопасности правительства Липецкой области. В настоящее время он планирует заняться здоровьем.

