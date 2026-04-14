Участник «Героев Подмосковья» Михайлов: обучение помогает реализовать проекты

Участник программы «Герои Подмосковья» Сергей Михайлов поделился планами на ближайшее будущее. В рамках программы он сосредоточен на разработке и воплощении итогового проекта на уровне муниципалитета.

В дальнейшем Михайлов рассчитывает распространить результаты своей работы на всю территорию Московской области. Локальная инициатива может получить более широкий охват.

Что касается перспектив после завершения программы, участник не торопится с выводами. Свои дальнейшие шаги он намерен определить уже на этапе выпуска — вместе с наставником.

«Мои планы по программе „Герои Подмосковья“ сейчас — это подготовка и реализация „дипломной“ работы на территории муниципалитета и масштабировании на территории области. Планы после программы буду строить на этапе выпуска совместно с наставником», — рассказал Михайлов.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.