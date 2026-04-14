«Покажите его жене»: Алексея Чумакова захейтили за откровенные танцы с фанаткой

Российский эстрадный певец, телеведущий и актер Алексей Чумаков вновь оказался в центре скандала за откровенные танцы с поклонницей. Около года назад исполнитель хита «Тут и там» в интервью с супругой Юлией Ковальчук пытался оправдать измены, сообщает V1.RU .

В Сети появилось видео создательницы школы танцев Юлии Подпятниковой. В личном блоге девушка рассказала об исполнении ее заветной мечты. Во время концерта Чумаков пригласил бизнес-леди на танец.

«Настоящая причина научиться танцевать: чтобы Алексей Чумаков позвал тебя танцевать на сцену с ним», — подписала Юлия видео.

На опубликованных кадрах видно, как Чумаков сзади обнимает девушку за талию, близко к ней прижимается и целует руки.

При этом части комментаторов не понравились откровенные танцы женатого артиста с фанаткой. Под видео пользователи написали: «Очуметь, танцы. Я бы развелась после такого», «Покажите это его жене», «По-моему, он болен» и т. д.

Однако нашлись и те, кто поддержал Чумакова. Они считают, что певец в очередной раз успешно сыграл свою роль брутального мачо, чтобы поклонницы продолжали ходить на его концерты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.