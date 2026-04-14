Гимн РФ вместо гудков: девушка придумала, как «скинуть» назойливых мошенников

Россиянка переиграла аферистов — уже около 3 месяцев они вообще ее не беспокоят. При этом она додумалась до такого совершенно случайно и изначально делала это для других целей.

Елизавета зашла в приложение своего сотового оператора и установила бесплатную мелодию на гудок — это был гимн России. Теперь ни один мошенник не названивает дольше, чем 2-3 гудка.Кроме того, практически до нуля сократилось число самих нежелательных звонков.

«Если вас задолбали звонки мошенников или если переживаете за ваших родственников старшего поколения, что они понесут кому-то деньги, то рассмотрите это как лайфхак», — советует девушка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.