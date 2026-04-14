Земфира* внесла на накопительные счета в России 30 млн рублей

Уехавшая из России певица Земфира Рамазанова* хранит сбережения в стране. С начала спецоперации она внесла на накопительные счета около 30 млн рублей, сообщает SHOT .

Артистка продолжает получать пассивный доход в РФ. После отъезда во Францию она на процентах со вкладов получила 3,5 млн рублей. Деньги на ее счета в разных отечественных банках продолжают поступать.

Сейчас Земфира* старается соблюдать законодательство РФ и под всеми своими публикациями ставит метки иноагента, чтобы избежать уголовного дела на родине и сохранить средства.

В стране у певицы остаются действующий ИП и нежилое помещение в подвале дома в Хорошевском районе столицы. Квартиру на Фрунзенской набережной артистка переписала на подругу Ренату Литвинову. В 2022 году они вместе переехали в Париж.

Земфира* в российскую столицу не возвращается, а Литвинова, которая не вошла в реестр иноагентов, тайно прилетает ради процедур омоложения у врачей и косметологов.

* Признана в России иностранным агентом.

