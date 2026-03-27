Орнитолог Роздина объяснила, как птицы ведут себя в зоне боевых действий

Перелетные птицы продолжают возвращаться к местам гнездования даже в зоне боевых действий, однако из-за постоянного стресса могут пропускать размножение.

Генетически у большинства перелетных птиц заложено зимовать на юге и возвращаться на север для размножения. По словам орнитолога Ольги Роздиной, военные действия не отменяют этих маршрутов.

«Птицы даже на воюющей Украине гнездятся, и даже в зоне непосредственного конфликта они все равно гнездятся, все равно туда возвращаются, как-то ухитряются, по крайней мере, мелкие, с крупными —посложнее», — рассказала Ольга Роздина в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметила, что в целом пернатые тяжело переносят боевые действия. Из-за постоянного фактора беспокойства они могут пропускать сезон размножения.

«Птицы хреново, конечно, реагируют на боевые действия. Мелочь ухитряются находить места для гнезда. Они просто пропускают гнездование, если много беспокойства. А более крупные птицы, типа утки, журавли, аисты, тоже не гнездятся, но все равно шарахаются где-то в местах гнездование. Просто там кормятся, потому что у них тогда из-за постоянного фактора беспокойства смещаются циклы, у самок не наступает овуляция или просто они сбрасывают жировые яйца», — пояснила Роздина.

