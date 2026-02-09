Орнитолог объяснила, почему не стоит подкармливать уток зимой

Жители Казани обеспокоились судьбой уток на озере Нижний Кабан, считая, что птицы голодают и замерзают зимой. Орнитолог-реабилитолог Елизавета Едренникова пояснила, что утки хорошо переносят холода и не нуждаются в дополнительной подкормке, сообщает inkazan.ru .

Утки на Нижнем Кабане часто остаются зимовать из-за теплого климата и наличия незамерзающей воды. По словам Елизаветы Едренниковой, кратковременные морозы до -30 градусов не опасны для этих птиц, а температуру до -20 они выдерживают длительно.

Эксперт отметила, что массовое подкармливание сбивает у уток «биологические часы» и мешает им вовремя улететь.

«Птицы пытаются выжить в неподходящих условиях. Они привыкают к городской среде и становятся легкой добычей для хищников, если все же решают мигрировать», — пояснила Едренникова.

Орнитолог подчеркнула, что подкормка вредна для здоровья птиц и экологии. Хлеб и пищевые отходы вызывают болезни и приводят к перенаселению, а остатки пищи загрязняют водоемы.

«Зимой вода превращается в бульон из фекалий и бактерий, что провоцирует эпидемии среди птиц», — добавила специалист.

Если все же кормить уток, лучше использовать зерно, сырые овощи или специальный комбикорм, оставляя пищу на берегу. Категорически нельзя давать хлеб, выпечку и пищевые отходы. Едренникова подчеркнула, что утки не нуждаются в постоянной помощи человека и способны выжить без подкормки.

