Организаторы МАКС рассказали, когда состоится мероприятие

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Авиасалон МАКС перенесли на 2025 год

Российское правительство во вторник заявило об отмене Международного авиационно-космического салона в 2024 году, организаторы мероприятия следом за кабмином рассказали, когда оно все-таки состоится, пишет ТАСС .

Авиасалон МАКС перенесен на 2025 год. Точная дата и месяц проведения международного мероприятия пока не сообщаются.

Последний раз МАКС проводили в 2021 году. В 2024 году авиасалон должен был состояться в конце июля.

В 2023 году авиасалон планировали провести в Жуковском, но также незадолго до начала мероприятие отменили.