Организатору концерта Лолиты подожгли дверь в Петербурге

Певица Лолита Милявская в Telegram-канале сообщила, что организатору ее концерта в Петербурге Игорю Грановскому подожгли дверь после разбирательств с лжебилетов.

По словам певицы, все билеты были распроданы, однако на различных площадках появились билеты по завышенной цене.

«Мы пытались разобраться с билетами. Игорю Грановскому — человеку, который мой друг, товарищ, соорганизатор моих концертов, даже подожгли дверь в Питере», — отметила она.

Певица призвала покупать билеты только у известных операторов.

