Зумеры стали причиной повышения цен Кадышевой и Лолиты в два раза

Звезды 1990-х годов в два раза повысили стоимость своих выступлений в связи с неожиданным всплеском интереса со стороны поколения Z. Современная молодежь активно интересуется музыкой прошлых десятилетий, приобретает билеты на концерты и создает контент в социальных сетях под хиты того времени. Среди тех, кто уже поднял цены, оказались певицы Надежда Кадышева, Лолита Милявская и Татьяна Буланова, пишет SHOT .

Особенно заметно подорожали выступления Надежды Кадышевой, которая считается инициатором этого тренда. По имеющейся информации, за последние шесть месяцев стоимость ее выступления выросла на 100% и достигла 20 миллионов рублей, что делает ее самой дорогостоящей исполнительницей в этом сегменте.

В среднем гонорары звезд 90-х годов увеличились вдвое на фоне растущего спроса и популярности их творчества среди представителей нового поколения. Певица Лолита, завоевавшая популярность среди молодого поколения, повысила стоимость своих выступлений до 6 миллионов рублей.

Группа «Иванушки International», известная хитом «Тополиный пух», теперь выступает на корпоративных мероприятиях за 4,8 миллиона рублей. В требованиях коллектива также значатся различные алкогольные напитки, включая виски, коньяк, вино и шампанское, а также кубинские сигары и электронные сигареты.

Татьяна Буланова, недавно вновь обретшая популярность благодаря своей оригинальной подтанцовке, в настоящее время берет 1,5 миллиона рублей за часовое выступление, однако есть вероятность дальнейшего повышения цены.

Ирина Нельсон из группы Reflex также начала активно принимать приглашения на частные мероприятия с гонораром в 2,5 миллиона рублей. Стоимость может увеличиться, если певица приедет вместе с мужем Вячеславом Тюриным, автором большинства хитов группы. В этом случае организаторам придется дополнительно оплатить бизнес-класс для его перелета, люксовый номер и другие привилегии.