В семье Суховых из города Набережные Челны воспитывается 14 детей. Младшую дочь счастливые многодетные родители назвали Россией-Святосией-Святороссией.

По словам Владимира Сухова, в настоящее время супруга находится на 4 месяце беременности. Врачи заявили, что у Суховых родится девочка.

Многодетные родители рассказали, что планируют назвать новорожденную Орешницей. В настоящее время данный вопрос находится на финальной стадии обсуждения, а окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

Ранее глава государства Владимир Путин объявил о принятии на вооружение и серийном производстве ракеты «Орешник». Президент РФ подчеркнул, что Москва вправе применять оружие против военных объектов стран, позволяющих применять свое оружие против России.