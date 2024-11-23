«Орешница»: многодетная семья из Татарстана хочет назвать дочь в честь новой ракеты
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В Республике Татарстан многодетные родители намерены назвать дочь «Орешницей» в честь новейшей отечественной баллистической ракеты средней дальности, сообщает SHOT.
В семье Суховых из города Набережные Челны воспитывается 14 детей. Младшую дочь счастливые многодетные родители назвали Россией-Святосией-Святороссией.
По словам Владимира Сухова, в настоящее время супруга находится на 4 месяце беременности. Врачи заявили, что у Суховых родится девочка.
Многодетные родители рассказали, что планируют назвать новорожденную Орешницей. В настоящее время данный вопрос находится на финальной стадии обсуждения, а окончательное решение будет принято в ближайшие дни.
Ранее глава государства Владимир Путин объявил о принятии на вооружение и серийном производстве ракеты «Орешник». Президент РФ подчеркнул, что Москва вправе применять оружие против военных объектов стран, позволяющих применять свое оружие против России.