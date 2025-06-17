Орехово-Зуевский роддом 19 июня приглашает рожениц на День открытых дверей

19 июня в 14.00 Орехово-Зуевский родильный дом приглашает будущих родителей на день открытых дверей. На мероприятии расскажут о самом главном и важном для будущих родителей. Все желающие смогут познакомиться с сотрудниками роддома, которые с удовольствием ответят на вопросы по беременности и родам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ожидание ребенка — это не только время радости, но и период, когда будущие родители сталкиваются с множеством вопросов и переживаний. Наши встречи с будущими родителями стали доброй традицией. А наступление предстоящих родов всегда вызывает определенную тревогу и беспокойство, как у будущей мамы, так и ее родственников. В рамках Дня открытых дверей наши специалисты подробно расскажут о процессе родоразрешения, подготовке к родам и ответят на все ваши вопросы. Также для гостей будет организована экскурсия по роддому», — прокомментировала заведующий родильным домом Вера Калинина.

Орехово-Зуевский родильный дом принимает не только жительниц округа, но и всего Подмосковья, а также близлежащих областей.

Роддом оснащен современным медицинским оборудованием, а будущих мам всегда встречает ответственный и дружелюбный персонал. При выписке из роддома каждой маме вручают подарок от губернатора Московской области, а с нового года семьи поздравляют еще и подарком от главы Орехово-Зуевского округа.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.