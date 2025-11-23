«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ледяного дождя

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве с 21:00 23 ноября до 09:00 24 ноября из-за ледяного дождя и других особенностей погоды. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Ночью 24 ноября в Москве будет снег, переходящий в дождь. Ожидается налипание мокрого снега на деревья и провода.

Местами в Москве возможен гололед, гололедица. Также будет ледяной дождь.

В Московской области с 21:00 23 ноября до 09:00 24 ноября действует «желтый» уровень погодной опасности. Ночью там будет переходящий в дождь снег. Возможно его налипание на деревья и провода. Местами будут гололед, гололедица, ледяной дождь.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сказал, что утром 24 ноября в Москве будет мороз от 0 до -2 градусов. Вечером дожди будут кратковременными и перейдут в мокрый снег, а затем закончатся.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.