Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Синоптики предупредили жителей Московского региона о том, что в столице России и в Подмосковье ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за погодных условий. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Гидрометцентра РФ .

В Москве 31 декабря примерно до 21:00 будет действовать предупреждение о гололедно-изморозевых отложениях — это когда вся поверхность деревьев и сооружений покрывается снеговидной или кристализованной массой. В период до 23:00 7 января в российской столице будет действовать предупреждение о гололедице на дорогах.

В Подмосковье синоптики продублировали предупреждение: в регионе также до позднего вечера 7 января ожидается гололедица на дорогах, а до позднего вечера 31 декабря — налипание мокрого снега на деревья и сооружения.

Жителям Московского региона рекомендуют быть максимально внимательными на улице и соблюдать меры осторожности. В случае необходимости всегда можно обратиться за помощью к спасателям по короткому номеру с мобильного телефона «112».

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец подробно рассказал, какой будет погода в новогодние праздники. По словам синоптика, в новогоднюю ночь в Московском регионе может наблюдаться даже северное сияние из-за магнитной бури, которая уже влияет на Землю.