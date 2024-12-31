Синоптик Тишковец рассказал, какой будет погода в Москве в новогодние праздники

В начале 2025 года зима усилит свои позиции в Московском регионе. Из-за влияния нескольких циклонов Москву практически ежедневно будет постепенно засыпать снегом, об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Первый звонок от зимы после затянувшейся оттепели прозвучит в заключительный день года — сегодня (31 декабря 2024 года — ред.). Синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого зарядами снега, метелью и кратковременным ухудшением видимости до 500-1000 метров», — рассказал специалист.

Ожидается, что за сутки к уже существующему снежному покрову добавится еще 3-4 сантиметра снега. Температура в течение дня будет сохраняться на отметке в 0 градусов, а вечером ожидается слабый мороз. На дорогах может образоваться гололедица.

По словам Тишковца, в новогоднюю ночь в Московском регионе возможно северное сияние, которое спровоцирует уже начавшаяся магнитная буря.

1 января 2025 года осадки в виде снега и мокрого снега возобновятся. В общей сложности снежный покров местами вырастит до 14 сантиметров. Столбики термометров будут показывать от минус 3 градусов в утренние часы и до 2 градусов тепла вечером. Ветер будет порывистый с юго-западным направлением и силой до 9 метров в секунду.

2 января также ожидаются осадки в виде снега, а местами снега с дождем. Температура будет колебаться от 0 до плюс 3 градусов. С 3 января днем ожидается мороз до минус 4 градусов, на дорогах гололедица будет сохраняться. Ночью похолодает до 7 градусов ниже нуля.

5 января ожидаются прояснения. Ночью будет мороз от минус 5 до минус 10 градусов , а днем — от 1 до 6 градусов ниже нуля. Снегопады возобновятся. На Рождество, в ночь с 6 на 7 января, сохранится слабый мороз.

«Только за первую неделю января в городе выпадет до 22 миллиметров осадков. Это около 40% от общего объема осадков за месяц. Середина зимы будет более студеной», — пообещал синоптик.

Тишковец напомнил, что для января ночная температура в Москве считается нормой в пределах минус 12 градусов, а днем около минус 6 градусов. Но осадков выпадет больше нормы примерно на 10-15%.