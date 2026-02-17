«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Московском регионе на 18–19 февраля

В период с вечера 18 февраля до вечера 19 февраля в Москве и области ожидаются сильные осадки в виде снега, а также гололедица. В связи с непогодой в Московском регионе будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Период предупреждения о неблагоприятных погодных условиях будет действовать в Москве и области с 21 часа 18 февраля до 21 часа 19 февраля. В указанные сутки в столичном регионе ожидаются сильные снегопады и метели.

Прогнозируется усиление ветра восточной четверти в порывах до 17 м/с. На дорогах будут снежные заносы.

Кроме того, в Москве и области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана и гололедно-изморозевых отложений. Предупреждение о тумане введено с 21 часа 17 февраля до 9 часов 18 февраля, а гололедица сохранится до 21 часа 18 февраля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.