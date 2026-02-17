«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за тумана

«Желтый» уровень опасности погоды объявили на территории столицы и Московской области из-за тумана и гололедицы на дорогах, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о непогоде объявлено с 21 часа вторника до 09:00 18 февраля. Оно действует как в Москве, так и в области. Также в Подмосковье до 21:00 среды действует предупреждение из-за гололедно-изморозевых отложений.

Аналогичный уровень погодной опасности действует на территории Ярославской, Костромской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Тульской, Калужской и Курской областях ЦФО.

«Желтый» уровень — это потенциально опасная погода, когда всем жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности как при движении на транспорте, так и при перемещении по населенным пунктам пешком.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.