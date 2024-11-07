Опубликованы самые детальные снимки планеты Юпитер за всю историю
Аппарат NASA «Юнона» отправил на Землю самые детальные снимки Юпитера
Аппарат NASA «Юнона» отправил астронавтам впечатляющие снимки Юпитера. Это самые детальные кадры газового гиганта за всю историю, сообщает Газета.Ru со ссылкой на издание Newsweek.
Фотографии сделаны во время 66-го сближения с Юпитером. Зонд сделал кадры 23 октября. Также «Юнона» смог приблизиться к спутнику газовой планеты — Амальтее.
Космический аппарат запустили в 2011 году. Он достиг Юпитера спустя пять лет и с тех пор курсирует у планеты и ее спутников, периодически отправляя на Землю впечатляющие кадры, отражающие даже самые мелкие детали.
Ранее космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю после 235-суточной экспедиции на МКС. На борту находился космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин.