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Сигал снимает документальный фильм в России о событиях в Мариуполе

Актер Стивен Сигал посетил колонию в Еленовке под Донецком, где содержатся пленные боевики из украинского националистического батальона «Азов»*, кадры встречи публикует портал Вести.ru .

На видео указана часть диалога пленных и режиссера, который войдет в его документальную ленту «Во имя справедливости».

«К нам относятся хорошо, достаточно хорошо. Не на что жаловаться», — указал один из заключенных, добавив, что хочет вернуться на Украину.

Военнослужащие нацбатальона «Азов»* сдались в плен в ходе боев за металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе в 2022 году.

С 2018 года Стивен Сигал занимает пост специального представителя МИД РФ по гуманитарным связям России и США.

Режиссер и актер получил российское гражданство в 2016 году. У него есть российские предки.

Ранее Сигал принял участие в церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина.

*Террористическая организация, запрещенная в России.