Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером

Известный американский актер Стивен Сигал во вторник прибыл в Большой Кремлевский дворец на торжественную церемонию инаугурации избранного президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает ТАСС .

«Я считаю, что он — величайший мировой лидер. С президентом Путиным будущее будет лучшим», — заявил актер.

Также на церемонию прибыли губернатор Брянской области Александр Богомаз, глава Республики Коми Владимир Уйба, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, президент РФС Александр Дюков, а также российские актеры Вячеслав Манучаров и Иван Охлобыстин.

Церемония инаугурации российского лидера уже началась. На мероприятие можно попасть только по приглашениям. Всего на церемонии инаугурации главы государства присутствуют несколько тысяч человек.

Звезда фильмов 90-х Сигал получил российское гражданство в 2016 году и проживает на территории РФ. В настоящее время он является специальным представителем МИД РФ по гуманитарным связям России и США.