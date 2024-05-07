Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером
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Известный американский актер Стивен Сигал во вторник прибыл в Большой Кремлевский дворец на торжественную церемонию инаугурации избранного президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает ТАСС.
«Я считаю, что он — величайший мировой лидер. С президентом Путиным будущее будет лучшим», — заявил актер.
Также на церемонию прибыли губернатор Брянской области Александр Богомаз, глава Республики Коми Владимир Уйба, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, президент РФС Александр Дюков, а также российские актеры Вячеслав Манучаров и Иван Охлобыстин.
Церемония инаугурации российского лидера уже началась. На мероприятие можно попасть только по приглашениям. Всего на церемонии инаугурации главы государства присутствуют несколько тысяч человек.
Звезда фильмов 90-х Сигал получил российское гражданство в 2016 году и проживает на территории РФ. В настоящее время он является специальным представителем МИД РФ по гуманитарным связям России и США.