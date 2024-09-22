Опубликованы кадры последствий сильного снегопада в ЮАР

сегодня в 15:37

На Южно-Африканскую Республику (ЮАР) обрушился сильный снегопад. Кадры последствий бушующей стихии опубликованы в Сети, сообщает РБК .

Сейчас в Южной Африке продолжает идти снег. Он парализовал движение транспорта.

Так, в результате непогоды были закрыты некоторые участки трассы, которая соединяет Йоханнесбург и город Дурбан на восточном побережье. Местные чиновники сообщили, что на дороге гололед, также из-за снега плохая видимость.

На опубликованных в Сети кадрах видны покрытые снегом пальмы и высокие снежные покровы на дорогах. В них утопают автомобили, стоящие в пробках.

Некоторым автолюбителям приходится ночевать в машине, так как объездными путями из-за снегопада нельзя воспользоваться — они стали непроходимыми.

Отмечается, что снегопад накрыл ЮАР 21 сентября. Из-за него в некоторых частях страны ввели «оранжевый» уровень погодной опасности.

А в Московском регионе подобный уровень опасности ввели ранее из-за риска пожаров. Так, в Москве и Подмосковье наблюдалась чрезвычайная пожароопасность 5 класса.