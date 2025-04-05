Опубликованы кадры корабля «Союз-МС 27» перед отправкой в космос на Байконуре

Опубликованы фотографии ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз-МС 27» перед отправкой в космос на Байконуре в Казахстане. На нем в экспедицию отправятся два космонавта Роскосмоса Алексей Зубрицкий и один NASA Джонни Ким, сообщает пресс-служба Роскосмоса .

На кадрах видно, как ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз-МС 27» стоит в вертикальном положении. Старт запланирован на 8 апреля на 08:47 по Московскому времени.

Ракету-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27» торжественно вывезли из монтажно-испытательного комплекса и установили на стартовой площадке утром в субботу.

За стартом корабля проследят минимум 2,5 тыс. человек. В качестве гостей будут присутствовать популярные актеры, блогеры, телеведущие и ряд топ-менеджеров. Они прибудут на Байконур из нескольких регионов РФ.