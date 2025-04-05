«Союз МС-27» вывезен на стартовый комплекс Байконура

Утром в субботу на космодроме Байконур началась финальная подготовка к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-27», сообщили в пресс-службе Госкорпорации «Роскосмос».

Ракета-носитель «Союз-2.1а», получившая символическое название «Ракета Победы», была торжественно вывезена из монтажно-испытательного комплекса и установлена на стартовой площадке.

Ожидается, что за стартом «Союза МС-27» с экипажем в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого и астронавта NASA Джонатана Кима будут наблюдать не менее 2500 человек. Среди гостей — известные актеры, телеведущие, блогеры и топ-менеджеры, которые специально прилетают на Байконур из разных регионов России и других стран.

Пуск запланирован на 8 апреля в 08:47 по московскому времени.