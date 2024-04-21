Опубликованы кадры эвакуации трофейного Leopard 2 ВСУ из зоны боевых действий
Соловьев опубликовал видео эвакуации трофейного Leopard 2 из зоны СВО
Фото - © Владимир Соловьев в Telegram
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале опубликовал кадры эвакуации трофейного немецкого танка Leopard 2 украинской армии с линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.
«Следующая остановка — Парк „Патриот“, — подписал видеоролик Соловьев.
Журналист добавил, что бойцы «Центральной» группировки войск провели целую операцию по успешной эвакуации западной боевой машины с линии фронта. Специалистам пришлось разрывать гусеницы подрывом, чтобы сдвинуть немецкий танк с места.
Ранее американская газета The New York Times сообщала, что танки Abrams производства США оказались уязвимы против недорогих беспилотников в зоне спецоперации.