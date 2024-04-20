NYT: дорогостоящие американские танки Abrams уязвимы перед дешевыми дронами

Эксперт по вопросам обороны научно-исследовательского института Хадсон Кана Касапоглу рассказал, что ликвидировать дорогостоящий танк при помощи дешевого дрона проще, чем предполагали политики и ряд аналитиков. Об этом пишет The New York Times.

Эффективность беспилотников может повлиять на пересмотр подхода к использованию Abrams и иных танков на поле боя в современных условиях.

В начале апреля российские FPV-дроны ликвидировали американский танк Abrams с системой ARAT. Уничтожили машину противника бойцы группировки войск «Центр».

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Польши, Марокко и ряда ближневосточных государств.