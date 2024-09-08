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Опубликованы имена офицеров ВСУ, погибших при ударе по Полтаве

Полтавский горсовет перечислил имена сотрудников военного института связи, погибших в результате удара Вооруженных сил России по населенному пункту, сообщает Lenta.ru .

Ранее жители Полтавы рассказали, что в морге находятся 760 тел украинских военных, которых ликвидировали в результате удара ВС РФ по военному училищу 3 сентября.

В списке офицеров: преподаватель колледжа подполковник Андрей Назаренко, помощник начальника колледжа подполковник Сергей Дюдюк, старший инженер техчасти майор Сергей Андрущук, инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук.

7 сентября прошло прощание с погибшими военными. Его провели около Свято-Успенского кафедрального собора ПЦУ.